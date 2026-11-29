İstanbul'un Güngören ilçesinde, trafikte tartıştığı kadın sürücünün motosikletine tekme attığı iddia edilen Ö.F.A. (22) gözaltına alındı. Sürücüye iki ayrı trafik ihlalinden toplam 185 bin 662 lira ceza uygulandı.

Olay, 27 Kasım Cuma günü Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, tartıştığı kadın sürücünün motosikletine tekme attı. Kadına hakaret ettiği de öne sürülen sürücü, ardından otomobiline binerek uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Ö.F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİ 60 GÜNLÜĞÜNE GERİ ALINDI

Ö.F.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya ısrarla takip etmek ile muayenesiz araç için verilen izin süresinde muayene yaptırmamak hükümleri uyarınca toplam 185 bin 662 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Ö.F.A. hakkında ayrıca tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.