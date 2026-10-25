İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde gece saat 22.30 sıralarında akılalmaz bir taciz olayı yaşandı. Yolda tek başına yürümekte olan M.S. isimli kadın, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından adım adım takip edilmeye başlandı.

ÇIĞLIK ATINCA ÇIKMAZ SOKAĞA KAÇTI

M.S., girdiği sokakta arkasından yaklaşan saldırganın fiziksel tacizine uğradı. Genç kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine mahalle sakinleri hızla sokağa döküldü. Paniğe kapılarak koşmaya başlayan şüpheli M.B.B., kaçtığı sokağın çıkmaz sokak olması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

"NEDEN DÖVÜYORSUN" KAVGASINDA TOKATLAR KONUŞTU

Çevredeki bir kadının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mağdur M.S. şüphelinin üzerine yürüyerek "Utan biraz!" diye tepki gösterdi. Bu sırada toplanan kalabalıktan bir kişi, köşeye sıkıştırılan tacizciyi darbetmek istedi. Ancak araya giren başka bir mahalle sakini "Neden dövüyorsun?" diyerek şüpheliyi korumaya çalıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; taraflardan biri diğerine tokat atınca ortalık bir anda karıştı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ADLİYEDE

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, linç edilmekten son anda kurtarılan şüpheli M.B.B.’yi muhafaza altına aldı. Emniyetteki sorgusunda 'Cinsel saldırı' suçundan işlem yapılan zanlı, adliyeye sevk edildi.