İstanbul'da Bayrampaşa, Avcılar ve Ümraniye başta olmak üzere bazı ilçelerde eşine az rastlanır taciz olaylar zinciri yaşandı.

İddiaya göre, iş yerlerine giren bir kadının erkek çalışanlara yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu öne sürüldü.

'ÜRÜN SATMA' BAHANESİNİ KULLANIYORMUŞ

Kadının söz konusu ilçelerdeki iş yerlerine "öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek girdiği ve bu şekilde çalışanlarla iletişime geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının iş yerlerinde erkek çalışanlara yaklaştığı ve fiziksel temas kurmaya çalıştığı anların yer aldığı görüldü.

SON OLARAK İKİTELLİ'YE GİTMİŞ

Söz konusu kadının İkitelli'de bir işletmeye girdiği ve burada da esnafa tacizde bulunduğu iddia edildi.

Görüntüler erkek çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı, şüphelinin ise hakaretlerde bulunarak dükkanı terk ettiği görüldü.

REDDEDİLİNCE SALDIRGANLAŞIYORMUŞ

Olayın mağduru olan esnafın ifadelerine göre şüphelinin dükkanlara girdiğinde önce son derece sakin bir tavırla "öğrenci olduğunu ve harçlığını çıkarmak için kolonya sattığını" söylediği iddia edildi.

Ancak bu sıradan satış girişiminin, çalışanların ürünü almak istememesiyle bir anda şekil değiştirdiği; kadının, iş yeri sahiplerine yaklaşarak fiziksel temas kurmaya çalıştığı ve tepki gördüğünde veya reddedildiğinde aniden saldırgan bir tutum sergilediği ileri sürüldü.

Çalışanların üzerine doğru yürüyerek ağır küfürler eden kadının, bazı dükkanlarda zorla içeri girmeye çalıştığı da iddialar arasında.