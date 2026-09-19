İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların izinsiz şekilde çekildiği değerlendirilen görüntülerin bir sosyal medya hesabında yayımlandığını belirledi. PAKİSTAN UYRUKLU ŞAHSA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Bunun üzerine hesabın kullanıcısının tespit edilmesi için çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda hesabın Pakistan uyruklu H.I.’ya ait olduğunu belirledi. GÖZALTINA ALINDI Kimliği tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. H.I.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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