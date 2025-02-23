Son dönemde artan maliyetlerle birlikte birçok kafede çay fiyatı 50 TL’ye, kahve fiyatı ise 100 TL’ye kadar yükseldi. Ancak fiyatların artmasıyla yetinmeyen bazı işletmeler, masada oturan müşterilerden zaman bazlı ücret almaya başladı.

HESAPLAR KABARACAK

Her 30 dakika veya 1 saatlik periyotlarla yeni bir sipariş verilmezse, müşterilerden ek ücret talep edilecek. Bazı geniş masalar için belirli bir alt limit uygulanıyor. Örneğin, 220 TL’nin altında sipariş veren müşterilerin uzun süre oturmasına izin verilmiyor. Taksim’deki bazı lüks kafelerde, masalara konulan uyarılar dikkat çekiyor. Bu durum, restoran ve kafelerdeki “taksimetre açılmış gibi” bir his yaratarak yeni bir tartışma konusuna dönüştü.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU

Bu uygulamadan en çok öğrenciler etkilendi! Özellikle vize ve final dönemlerinde ders çalışmak için kafeleri tercih eden öğrenciler, yüksek fiyatlar ve masa ücreti nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.