Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde bir kadın ve erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen S.Ö. (36) ile Ş.A. (31)’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TARTIŞTILAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemede, boşandıkları öğrenilen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.