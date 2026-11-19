Olay, Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Bu sırada bir işçi göçük altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altındaki 45 yaşındaki H.K.'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan iş kazası bölgede üzüntüye neden olurken, hayatını kaybeden işçinin cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edilmesi bekleniyor.