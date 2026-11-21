İstanbul'un Pendik ilçesinde Meral Ağalar (41), çalıştığı iş yerinde kardeşinin eşi K.A.'nın (52) silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Polislere de ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi üzerine yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde tabanca bulunan K.A.'ya silahını bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen silahını bırakmayan şüpheli, polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle yaralanan K.A. hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahlı saldırıya uğrayan Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. EŞİNİN YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN GİTMİŞ Polis incelemesinde, K.A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gittiği ve burada silahla ateş ederek Ağalar'ı öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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