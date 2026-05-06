Kan donduran cinayet serisi İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 33 yaşındaki Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu 28 yaşındaki eşi Nurşin E., ile görüşmek için yaşadığı eve geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARKEN EVE GELDİ

Uzaklaştırma kararı da bulunan Rüzgar Eser ile eşi arasında kısa sürede çıkan tartışmada Rüzgar Eser eşine silahla saldırdı. Nursin E., silahla yaralanırken, Rüzar Eser, olay anında evde bulunan Betül E., ve kayınvalide Delal A.'yı da darp etti.

KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Kavganın daha da büyümesinin ardından anne Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Eser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, silahla ağır yaralanan Nurşin E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN 4 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.