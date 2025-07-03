İstanbul'un Şişli ilçesinde sokakta yürüyen bir vatandaş, çöp konteynerinde hareketlilik fark etti.
Durumu inceleyen vatandaş, poşet içinde beze sarılı bir bebek olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek buldu.
BEYAZ POŞETE KOYDU
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şişli polisi, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kadının gece saatlerinde beyaz bir poşet içinde bebeği çöp konteynerine bıraktığını ve ardından uzaklaştığını belirledi.
Bebeğin, çöpe bırakıldıktan yaklaşık 7 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı.
'BAKAMADIM'
Polis, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği H.B. adlı anneyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki ifadesinde, bebeğine bakamadığı için çöpe attığını söyledi.
Adliyeye sevk edilen H.B., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.