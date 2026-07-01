Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta sabah saat 07.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki A.A., motosikletiyle işe gitmek üzere yola çıktı. A.A., sokağın başında kendisini bekleyen kasklı bir şüphelinin silahlı pususuna maruz kaldı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerlemeye devam eden A.A.'ya şüphelinin ateş etmeyi sürdürdüğü iddia edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbarın ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak detaylı bir inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tarayan ekipler, kasklı şüphelinin peş peşe ateş ettikten sonra yaya olarak sokaktan uzaklaştığı anları tespit etti. Kamera kayıtlarında, saldırı sonrasında yaralanan A.A.'nın çevreden yardım talep ettiği anlar da yer aldı. Emniyet güçleri, yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüyor.