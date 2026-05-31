ABD’li rap şarkıcısı Kanye West, 11 yıl aradan sonra çıktığı Avrupa turnesinin ilk durağı olarak Türkiye’yi belirledi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alan sanatçının konser alanı çevresinde lisanslı ürünlerinin satıldığı bir stant kuruldu. Kapıların açılmasıyla birlikte alışveriş yapmak isteyenler standın önünde toplandı. Oluşan kuyruğun uzunluğunun yaklaşık 2,5 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar saatlerce sırada beklemek zorunda kaldı.
FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ
Sanatçının kendi tasarımlarını taşıyan tekstil ürünleri ve aksesuarlarının yer aldığı stanttaki fiyatlar da belli oldu. Standda satışa sunulan ürünler arasında en uygun fiyatlı tişört ve aksesuarların 2 bin liradan başladığı öğrenildi. Satış alanında özellikle Kanye West markalı lisanslı çoraplar öne çıktı.
Stantta satılan çorapların en uygun fiyatlı modelinin bin liradan alıcı bulduğu belirtildi. Fiyatların yüksekliği sosyal medya platformlarında tartışma konusu olurken, ürünleri almak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk gün boyu devam etti.