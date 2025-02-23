AKOM’dan yapılan son açıklamaya göre, şehrin farklı bölgelerinde etkileyici kar kalınlıkları tespit edildi. Güney kesimlerinde 10 santimetre, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu arasındaki bazı noktalarda 15-30, kuzey bölgelerinde 20-40 santimetre, kırsal ve yüksek kesimlerde ise 47 santimetreye varan kalınlık ölçüldü.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının da ciddi şekilde düştüğü bildiriliyor. Şehir merkezinde -2 dereceye ulaşan sıcaklık, kuzey ve kırsal bölgelerde ise -7 dereceye kadar geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki 4 bin 140 kilometrelik yol ağı üzerinde ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla, 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul genelinde ekipler, 5 günlük çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanırken, trafikte kalan sürücüler ile sahada görev yapan ekipler için 83 bin 700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi dağıtıldı.