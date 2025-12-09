Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kış planlaması toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kentte beklenen kar takvimine ilişkin bilgi verdi.

OCAK BAŞINDA KAR GÖRÜLEBİLİR

Cebeci, aralık ayı boyunca yağışların mevsim normallerinde seyretmesinin öngörüldüğünü belirtti. Ayın son haftasında sıcaklıkların 0 dereceye yaklaşmasının beklendiğini ifade eden Cebeci, İstanbul’da ilk kar yağışının ocak ayı başında görülebileceğini söyledi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Toplantıda, İBB’nin kış koşullarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü hazırlıklar da ele alındı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin konuşlandırılması, tuzlama çalışmaları, kritik güzergâhlarda önlemler ve diğer lojistik hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.