İBB, kentte kar yağışının öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızındaki rüzgarla birlikte kuvvetleneceğini belirtti.

İBB'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planı'nı devreye alan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığının (AKOM), 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin 13 bin 115 personelinin koordineli çalışmasıyla yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışına rağmen kent genelinde ciddi bir sorun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Dün gece saat 22.00 itibarıyla Boğaz çevresinde başlayan yoğun kar yağışı, gece boyunca aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde geçici olarak hafifleyen yağışın, öğle saatlerinden itibaren 40-60 km/s hızındaki rüzgarla birlikte yeniden kuvvetleneceği öngörülüyor. İstanbul'un birçok noktasında yer yer yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam edeceği belirtiliyor. AKOM'un son raporuna göre, kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İBB'nin kış çalışmaları kapsamında, yollarda tuz ve solüsyon çalışmaları yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, evsiz vatandaşların tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir edildiği, sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı yapıldığı, toplu ulaşımda ek seferler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine işaret edilerek, vatandaşların trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve buzlanmaya karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.