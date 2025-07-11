Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Temmuz Perşembe günü için ülke genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerine yakın seyredecek. Ancak yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

MGM, Marmara Bölgesi için ise kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey yönlerinden esecek rüzgârın zaman zaman 40-60 km/saat hızına ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları ani rüzgâr ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

MGM yetkilileri, yüksek sıcaklıklar, ani yağışlar ve kuvvetli rüzgâr gibi hava olaylarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarılarını yineledi.