Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
12. dakikada sağdan kullanılan kornerde ön direğe hareketlenen Tiago Çukur'un kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bayo, önce Ugrekhelidze, ardından da Balkovec'i çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Grbic'i geçen meşin yuvarlağı Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.
15. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Grbic soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
39. dakikada Camara'nın ceza yayı içinden şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.
45+2. dakikada Balkovec'in ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Bozan üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
46. dakikada Doh'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan auta çıktı.
52. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.
69. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fofana, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlak arka direkteki Camacho'ya geldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu meşin yuvarlak hemen önünde sırtı dönük durumdaki Perez'in ensesinden dönünce ev sahibi ekip önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyonda savunma topu uzaklaştırsa da Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceleme uyarısında bulundu.
90+7. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Yaşanan pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Uğurcan Çakır, Perez'den dönen topu uzaklaştırma sırasında Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Fofana, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak farkı 1'e indirme şansını kullanamadı.
Mücadele, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.