Son bir ayda İstanbul’da kene ısırması vakalarında artış yaşandığı bildirildi.
Özellikle piknik alanları, ormanlık bölgeler ve yeşillik alanlarda vakit geçiren vatandaşlarda kene temasının arttığı gözlemleniyor.
Anestezist ve algoloji uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, İstanbul'un Sultangazi İlçesi Yayla Mahallesi'nden bir görüntü paylaştı.
'Acil tedbir alınması gerekiyor' diyen Bulut, 'Kenelerin kolayca üreyip çoğalmasını sağlayan başıboş hayvanlar derhal toplanmalıdır. Aksi halde kenelerden bulaşan onlarca hastalık ve salgınlarla mücadele etmek imkansız olacaktır. Besi hayvanları keneye karşı ilaçlanıyor oysa başıboş hayvanlarla ilgili hiçbir ilaçlama yok. Otları biçmek keneyi yok etmez. Yüksekten toprağa indirmiş olursunuz' ifadelerini kullandı.