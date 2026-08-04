İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta kentsel dönüşüme giren bir binanın yapımı için başlatılan temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. Kazı alanında görev yapan işçilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından inşaat sahasındaki tüm faaliyetler geçici olarak durduruldu. Çalışmaların devam edip etmeyeceğine yetkili kurumlarca yürütülecek değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

MAHALLE SAKİNLERİ İNCELEME SONUCUNU BEKLİYOR

İnşaat alanındaki durdurma kararı sonrasında mahalle sakinleri süreci takip etmeye başladı. Yan binada yaşadığını ve birkaç gün önce tarihi eser niteliğinde bir kapıya rastlandığını söyleyen Aynur Aytır, durdurma kararı sonrası muhtar ve belediye başkanının alana geldiğini belirtti. Binalarında endişe duyduklarını ve inşaatın devam edip etmeyeceğini beklediklerini ifade eden Aytır, birkaç yıl önce de benzer bir olay yaşandığını ve bir binadaki inşaatın 7 yıl boyunca durduğunu aktardı.

YAKLAŞIK 15 GÜNDÜR ÇALIŞMA YAPILMIYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Yüksel Deniz, tarihi nitelikteki kalıntıların belli olduğunu ve ekiplerin inceleme yapması için beklendiğini ifade etti. Her gün bölgeden geçtiğini ve kendisinin de inşaat işlerinde çalıştığını belirten mahalle sakini Abbas Aydın ise tarihi eser çıkması nedeniyle çalışmaların yaklaşık 10-15 gündür tamamen durduğunu dile getirdi. Ekiplerin yapacağı detaylı incelemenin ardından alandaki sürecin netleşmesi bekleniyor.