İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki bir binada meydana gelen kısmi çökme can kaybına neden oldu. Olayda enkaz altında kalan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan ve riskli yapı kapsamında yıkım süreci devam eden binada meydana geldi. Binanın üçüncü katındaki yıkım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

ÜÇ KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Olay sırasında binada bulunan kişilerden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, Muhammet Taş, Recep Taş ve Murat Taş isimli kişiler ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan 36 yaşındaki Muhammet Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde binada başka kimsenin bulunmadığı tespit edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Gökhan Aygün, olayın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu yapının daha önce riskli bina olarak tespit edildiğini ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığını söyledi.

Aygün, binaya izinsiz giren 4 kişinin yapıdan malzeme sökmeye çalıştığı sırada tavanın çöktüğünü öne sürdü. Yaralıların ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini belirten Aygün, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Hayatını kaybeden Muhammet Taş'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Yenibosna Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.