Olay, saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan 15 katlı binanın su deposu olarak kullanılan bodrum katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişi kimyasal maddeden zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binayı tahliye etti.
Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi kokudan etkilendi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.