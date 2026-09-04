Gayrimenkul sektöründe artan maliyetler ve tırmanan konut fiyatları, barınma ve ek alan ihtiyacında ezberleri bozuyor. Geleneksel betonarme ev sahibi olmanın ya da evine ek bir oda yaptırmanın maliyeti her geçen gün katlanırken, vatandaşlar çareyi çok daha uygun fiyatlı prefabrik ve modüler yapılarda arıyor.

Sektörde son dönemin en çok talep gören çözümlerinden biri olan 3.000 ile 8.000 dolar (yaklaşık 145 bin TL) arasındaki yeni nesil minik ev kitleri, bütçesini zorlamadan bağımsız bir yaşam alanı oluşturmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geldi.

DAR VE BASIK ALAN HİSSİ KALKIYOR

Klasik yapılara kıyasla çok daha erişilebilir bir bütçeyle sunulan bu modeller, 3,65 x 3,65 metre taban oturumu ve 2,75 metre yüksekliğiyle toplamda 13 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Tatil beldelerindeki modern yapılardan ilham alan A-şekilli tasarımı, yerden tavana kadar uzanan panoramik cam panellerle destekleniyor. Bu sayede küçük metrekareye rağmen içeriye dolan doğal ışık ve 360 derecelik görüş açısı, dar ve basık alan hissini tamamen ortadan kaldırıyor.

İÇİNDE DUVAR BÖLMELERİ BULUNMUYOR

İçinde hazır duvar bölmeleri bulunmayan bu açık planlı yapılar, yüksek inşaat masraflarına girmeden fonksiyonel bir alana sahip olmak isteyenlere büyük bir esneklik tanıyor. Ev sahipleri bu alanı tek bir çivi çakmadan veya büyük tadilat masraflarına girmeden müstakil bir çalışma odasına, misafirhaneye, hobilerini gerçekleştirebilecekleri bir atölyeye ya da dinlenme alanına dönüştürebiliyor.

MALİYET YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Usta ve işçilik masraflarını minimuma indiren demonte kit sistemi, yapının ekonomik cazibesini artıran en önemli etkenlerden biri. Duvar panellerinden çatı elemanlarına, kapı ve pencere doğramalarından bağlantı vidalarına kadar tüm parçaları hazır kesilmiş olarak gelen bu evler, kısa sürede monte edilebiliyor.

Yüksek gayrimenkul fiyatları karşısında pratik ve ekonomik bir kaçış noktası sunan bu modüler evler, yeni nesil yaşamın en güçlü alternatifi olarak öne çıkıyor.