Son zamanlarda artan ekonomik zorluklar ve enflasyonun oluşturduğu etkiyle İstanbul'da kiralar hızla yükselmeye devam ediyor. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, Şubat ayı verilerine göre İstanbul'daki kira fiyatlarının akıbeti hiçte parlak değil.

İstanbul’un her iki yakasında da kiralar arasındaki uçurum dikkat çekerken, bazı ilçelerde kiraların 65 bin TL’yi geçtiği gözlemleniyor.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KİRA BEDELLERİ

Endeksa'nın raporuna göre, İstanbul'da 2025 Şubat ayında kiralar arasında büyük farklar bulunuyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası arasında büyük farklılıklar yaşanırken, İstanbul'un bazı ilçelerinde kira bedelleri neredeyse bir dairenin satın alınabileceği seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle yüksek talep gören bölgelerde, fiyatların sürekli yükselmesi, kiracıları zor durumda bırakıyor.

KİRA FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇE SARIYER

İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçe Sarıyer olarak açıklandı. Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64.266 TL ile en üst seviyeye çıkarken, onu Beşiktaş (59.283 TL) ve Kadıköy (52.745 TL) izliyor. Bu ilçelerdeki kira fiyatları, özellikle üst gelir grubuna hitap eden sakinler için bile ciddi bir maliyet oluşturuyor.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

Sarıyer – 64 bin 266 TL

Beşiktaş – 59 bin 283 TL

Kadıköy – 52 bin 745 TL

Bakırköy – 43 bin 562 TL

Adalar – 36 bin 364 TL

Avcılar – 36 bin 364 TL

Beykoz – 34 bin 787 TL

Şile – 33 bin 94 TL

Üsküdar – 32 bin 35 TL

Şişli – 30 bin 804 TL

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARININ DAHA UYGUN OLDUĞU İLÇELER

Öte yandan, İstanbul'un bazı ilçelerinde kiralar daha uygun seviyelerde kalmakta. Ancak bu ilçelerde bile kira bedelleri, geçen yılki oranlara göre önemli bir artış göstermiş durumda. Örneğin, Esenyurt, Arnavutköy, Esenler gibi ilçelerde kiralar, 16.000 TL ile 18.000 TL arasında değişirken, bu ilçelerdeki kiraların da kısa vadede artması bekleniyor.

Esenyurt – 16 bin 714 TL

Arnavutköy – 16 bin 948 TL

Esenler – 17 bin 400 TL

Sultangazi – 18 bin 185 TL

Bağcılar – 19 bin 188 TL

Bayrampaşa – 20 bin 931 TL

EKONOMİNİN KİRA FİYATLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

İstanbul'da yüksek kira fiyatlarının ardında, özellikle inşaat maliyetlerinin artışı, konut talebinin yüksekliği ve ekonomik belirsizlikler yatıyor. Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarına yaklaşırken talebin daha da artabileceğini ve kira fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtiyorlar.

İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için konut kiralamak giderek daha zor hale gelirken, ev sahiplerinin de artan maliyetlerini karşılamak adına kira bedellerini yükseltmesi kaçınılmaz oldu.

Sonuç olarak, İstanbul’da ev kiraları son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda özellikle talep gören ilçelerde kiralar zirveye tırmanırken, İstanbul’un farklı köyleri ve daha düşük talep gören ilçelerinde ise uygun fiyatlar bulunabiliyor.

Ancak, kiraların artması ve ekonomik şartların zorluğu, şehirdeki yaşam maliyetlerini giderek daha pahalı hale getiriyor.