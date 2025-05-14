İstanbul'da, özellikle büyükşehirdeki hızlı değişim ve gelişimle birlikte kira fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. Nisan ayına ait yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul genelindeki ortalama kira fiyatları dikkat çekici bir artış sergileyerek metrekare başına 287,50 TL olarak belirlendi.

Yaşanan bu fiyat artışı her bölgede aynı seviyede gerçekleşmedi. Deprem riskinin daha fazla hissedildiği bazı ilçelerde kiralar daha düşük seviyelerde kalmaya hatta bazı bölgelerde düşüşe geçti.

RİSKLİ İLÇELERDE DÜŞÜK KİRA FİYATLARI

İstanbul'un bazı ilçelerinde kira fiyatları, daha düşük seviyelerde kaldı. Deprem riski yüksek bölgeler olarak bilinen Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde ortalama kira fiyatları metrekare başına 200 TL civarına gerilemiş durumda.

BAZI BÖLGELERE TALEP SIFIRLANDI

Konuya ilişkin Star Haber'e açıklamalarda bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, "İstanbulda deprem sonrası yapılmış binalarda hızlı bir yükseliş var ama eski binalarda da bir çöküş görüyoruz. Beylikdüzü, Avcılar bölgeleri şehir merkezlerine nazaran biraz daha uygun. O bölgelerde 20 bin liraya kiralık daire bulabiliyorlar. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmeceye hiç talep yok. Onlar da bir an önce yenilemenin derdine düştüler" dedi.

"YENİ BİNA KİRALARI 50-60 BİN"

"Şu anda İstanbul'da yeni yapılan depreme dayanıklı binalarda ise kira düşüşü yok" diyen Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Bina yeni binaysa, güçlü yapılmışsa, aşağı yukarı şehir merkezleri gibi oradaki kiralar da 50-60 bine kadar çıkıyor" dedi.