Endeksa’nın Ekim 2026 konut piyasası verilerine göre İstanbul genelinde ortalama yıllık kira getirisi yüzde 8,07 olarak ölçüldü. Satış fiyatları ile kira bedelleri arasındaki dengesizlik nedeniyle ilçeler arasındaki amortisman farkı 16 yıla ulaştı.

ORTALAMA KİRA BEDELİ 46 BİN 790 LİRAYA YÜKSELDİ

İstanbul konut piyasasında metrekare satış fiyatları ve kira getirileri ilçelere göre belirgin farklılıklar gösterdi. Ekim 2026 itibarıyla şehir genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 46 bin 790 TL seviyesine çıktı. Şehir genelindeki ortalama yıllık kira getirisi ise yüzde 8,07 olarak hesaplandı.

HANGİ İLÇELER YATIRIMI 10 YILDA AMORTİ EDİYOR?

Kira geliri odaklı konut yatırımlarında en yüksek yıllık getiri yüzde 10,18 ile Esenyurt ve Güngören'de kaydedildi. Satış fiyatlarına oranla kira gelirinin yüksek seyrettiği bu iki ilçede konut yatırımının geri dönüş süresi 10 yıla kadar geriledi.

Kira getirisi yüksek olan diğer ilçeler ve amortisman süreleri şu şekilde sıralandı:

Esenyurt ve Güngören: Yıllık getiri yüzde 10,18 – Amortisman süresi 10 yıl

Fatih: Yıllık getiri yüzde 10,12 – Amortisman süresi 10 yıl

Küçükçekmece: Yıllık getiri yüzde 9,64 – Amortisman süresi 10 yıl

Bahçelievler: Yıllık getiri yüzde 9,51 – Amortisman süresi 11 yıl

Zeytinburnu: Yıllık getiri yüzde 9,29 – Amortisman süresi 11 yıl

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 26 YILA KADAR ÇIKAN İLÇELER

Metrekare satış fiyatlarının yüksek olduğu merkezi ve lüks ilçelerde yıllık kira getirisi oranları daha düşük seviyede kaldı. Ortalama 140 bin 205 TL metrekare satış fiyatına sahip Beykoz'da yıllık kira getirisi yüzde 3,85 ile son sırada yer alırken amortisman süresi 26 yıl olarak hesaplandı.

Yüksek fiyatlı diğer ilçelerdeki veriler ise şöyle gerçekleşti:

Beşiktaş: Metrekare fiyatı 187 bin 841 TL, yıllık kira getirisi yüzde 4,75, geri dönüş süresi 21 yıl

Kadıköy: Metrekare fiyatı 174 bin 416 TL, yıllık kira getirisi yüzde 5,28, amortisman süresi 19 yıl

Sarıyer ve Üsküdar: Her iki ilçede de amortisman süresi 18 yıl

METREKARE FİYATLARI ARASINDAKİ FARK 151 BİN LİRAYI AŞTI

Ekim 2026 rakamlarına göre İstanbul'da en yüksek metrekare satış fiyatı 187 bin 841 TL ile Beşiktaş'ta görüldü. En düşük metrekare fiyatı ise 36 bin 386 TL ile Esenyurt'ta kaydedildi. Bu verilerle birlikte iki ilçe arasındaki metrekare birim fiyat farkı 151 bin TL'nin üzerine çıktı.

DÜŞÜK FİYATLI HER İLÇE YÜKSEK GETİRİ SAĞLIYOR MU?

Açıklanan veriler, metrekare satış fiyatının düşük olduğu her ilçede kira getirisinin aynı oranda yüksek olmadığını ortaya koydu. Arnavutköy'de 52 bin 119 TL'lik metrekare fiyatına karşılık yıllık kira getirisi yüzde 7,27 seviyesinde kaldı. Silivri'de ise 51 bin 963 TL'lik metrekare fiyatıyla yıllık getiri yüzde 6,86 olarak hesaplandı. Uzmanlar, konut yatırımı yapılırken amortisman süresinin yanı sıra binanın yaşı, doluluk oranı, bakım giderleri ve bölgenin değer artış potansiyelinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK 5 İLÇE

Ekim 2026 verilerine göre yıllık brüt kira getirisi en yüksek ve en düşük 5 ilçe şu şekilde listelendi:

Kira Getirisi En Yüksek 5 İlçe

Esenyurt: %10,18 Güngören: %10,18 Fatih: %10,12 Küçükçekmece: %9,64 Bahçelievler: %9,51

Kira Getirisi En Düşük 5 İlçe