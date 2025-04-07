İstanbul'da konut kiraları, mart ayında ciddi bir artış gösterdi. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa'nın verilerine göre, Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin lirayı aşan kira fiyatları, Mart ayında iki ilçede birden 60 bin lirayı geçmiş oldu.
İstanbul'un en yüksek kira fiyatları, lüks semtleriyle bilinen Sarıyer ve Beşiktaş'ta gözlemlendi. Sarıyer'deki ortalama kira fiyatı 64 bin 454 liraya ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 lira oldu.
Mart ayında İstanbul'da ortalama kira fiyatları ilçelere göre şöyle sıralandı:
- Sarıyer: 64.454 TL
- Beşiktaş: 61.512 TL
- Kadıköy: 52.731 TL
- Bakırköy: 42.820 TL
- Adalar: 37.500 TL
- Şile: 36.351 TL
- Beykoz: 33.678 TL
- Üsküdar: 32.445 TL
- Şişli: 31.206 TL
- Ataşehir: 30.965 TL
- Beyoğlu: 30.596 TL
- Maltepe: 29.748 TL
- Eyüpsultan: 28.528 TL
- Başakşehir: 28.324 TL
- Kartal: 27.842 TL
- Ümraniye: 27.567 TL
- Zeytinburnu: 27.198 TL
- Büyükçekmece: 26.853 TL
- Beylikdüzü: 25.951 TL
- Tuzla: 25.422 TL
- Kağıthane: 25.409 TL
- Pendik: 24.888 TL
- Çekmeköy: 24.558 TL
- Küçükçekmece: 23.969 TL
- Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
- Sancaktepe: 22.177 TL
- Bahçelievler: 21.513 TL
- Bayrampaşa: 21.042 TL
- Çatalca: 21.019 TL
- Güngören: 20.918 TL
- Sultanbeyli: 20.754 TL
- Avcılar: 20.426 TL
- Silivri: 20.102 TL
- Bağcılar: 19.692 TL
- Fatih: 19.268 TL
- Sultangazi: 18.164 TL
- Esenler: 17.199 TL
- Arnavutköy: 17.180 TL
- Esenyurt: 16.717 TL
Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kiraların daha da artabileceğine dikkat çekti.