İstanbul'da konut kiraları, mart ayında ciddi bir artış gösterdi. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa'nın verilerine göre, Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin lirayı aşan kira fiyatları, Mart ayında iki ilçede birden 60 bin lirayı geçmiş oldu.

İstanbul'un en yüksek kira fiyatları, lüks semtleriyle bilinen Sarıyer ve Beşiktaş'ta gözlemlendi. Sarıyer'deki ortalama kira fiyatı 64 bin 454 liraya ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 lira oldu.

Mart ayında İstanbul'da ortalama kira fiyatları ilçelere göre şöyle sıralandı:

Sarıyer: 64.454 TL Beşiktaş: 61.512 TL Kadıköy: 52.731 TL Bakırköy: 42.820 TL Adalar: 37.500 TL Şile: 36.351 TL Beykoz: 33.678 TL Üsküdar: 32.445 TL Şişli: 31.206 TL Ataşehir: 30.965 TL Beyoğlu: 30.596 TL Maltepe: 29.748 TL Eyüpsultan: 28.528 TL Başakşehir: 28.324 TL Kartal: 27.842 TL Ümraniye: 27.567 TL Zeytinburnu: 27.198 TL Büyükçekmece: 26.853 TL Beylikdüzü: 25.951 TL Tuzla: 25.422 TL Kağıthane: 25.409 TL Pendik: 24.888 TL Çekmeköy: 24.558 TL Küçükçekmece: 23.969 TL Gaziosmanpaşa: 22.267 TL Sancaktepe: 22.177 TL Bahçelievler: 21.513 TL Bayrampaşa: 21.042 TL Çatalca: 21.019 TL Güngören: 20.918 TL Sultanbeyli: 20.754 TL Avcılar: 20.426 TL Silivri: 20.102 TL Bağcılar: 19.692 TL Fatih: 19.268 TL Sultangazi: 18.164 TL Esenler: 17.199 TL Arnavutköy: 17.180 TL Esenyurt: 16.717 TL

Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kiraların daha da artabileceğine dikkat çekti.