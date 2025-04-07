İstanbul'da konut kiraları, mart ayında ciddi bir artış gösterdi. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa'nın verilerine göre, Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin lirayı aşan kira fiyatları, Mart ayında iki ilçede birden 60 bin lirayı geçmiş oldu. 

İstanbul'un en yüksek kira fiyatları, lüks semtleriyle bilinen Sarıyer ve Beşiktaş'ta gözlemlendi. Sarıyer'deki ortalama kira fiyatı 64 bin 454 liraya ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 lira oldu. 

Mart ayında İstanbul'da ortalama kira fiyatları ilçelere göre şöyle sıralandı:

  1. Sarıyer: 64.454 TL
  2. Beşiktaş: 61.512 TL
  3. Kadıköy: 52.731 TL
  4. Bakırköy: 42.820 TL
  5. Adalar: 37.500 TL
  6. Şile: 36.351 TL
  7. Beykoz: 33.678 TL
  8. Üsküdar: 32.445 TL
  9. Şişli: 31.206 TL
  10. Ataşehir: 30.965 TL
  11. Beyoğlu: 30.596 TL
  12. Maltepe: 29.748 TL
  13. Eyüpsultan: 28.528 TL
  14. Başakşehir: 28.324 TL
  15. Kartal: 27.842 TL
  16. Ümraniye: 27.567 TL
  17. Zeytinburnu: 27.198 TL
  18. Büyükçekmece: 26.853 TL
  19. Beylikdüzü: 25.951 TL
  20. Tuzla: 25.422 TL
  21. Kağıthane: 25.409 TL
  22. Pendik: 24.888 TL
  23. Çekmeköy: 24.558 TL
  24. Küçükçekmece: 23.969 TL
  25. Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
  26. Sancaktepe: 22.177 TL
  27. Bahçelievler: 21.513 TL
  28. Bayrampaşa: 21.042 TL
  29. Çatalca: 21.019 TL
  30. Güngören: 20.918 TL
  31. Sultanbeyli: 20.754 TL
  32. Avcılar: 20.426 TL
  33. Silivri: 20.102 TL
  34. Bağcılar: 19.692 TL
  35. Fatih: 19.268 TL
  36. Sultangazi: 18.164 TL
  37. Esenler: 17.199 TL
  38. Arnavutköy: 17.180 TL
  39. Esenyurt: 16.717 TL

Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kiraların daha da artabileceğine dikkat çekti.