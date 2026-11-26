Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

500 bin sosyal konut kampanyasındaki son durumu paylaşan Kurum, şu ana kadar 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını bildirdi. Deprem bölgesinde ise 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, kalan konutların tamamının 2028 yılına kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TAKSİTLER 6 BİN 750 LİRADAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor. Aylık taksitler ise 6 bin 750 liradan başlıyor.

Kurum, sosyal konut hamlesinin toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacim oluşturduğunu ve 300 sektörde üretimi desteklediğini ifade etti.

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUTLARIN İLK ETABI TAMAMLANDI

Kampanya kapsamında en fazla sosyal konutun İstanbul'da yapılacağını belirten Kurum, kent için 100 bin konut planlandığını açıkladı.

İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut modelinin ilk etabında yer alan bin 71 konutun tamamlandığını bildiren Kurum, ilk konutların aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ 2027 SONUNA KADAR SÜRECEK

Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Yarısı Bizden kampanyasının Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirten Kurum, kampanya kapsamında 544 bin konutun dönüştürüldüğünü ifade etti.