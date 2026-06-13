Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Ayrıca Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğusunda da yağış bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışlarla birlikte kentte sıcaklıkların 30 dereceden 24 dereceye kadar düşeceğini açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışlar, sıcak havadan bunalan vatandaşlara kısa süreli de olsa nefes aldıracak.
SARI KODLA UYARI YAPILDI
MGM, beklenen yağışlar nedeniyle 30 il için 'sarı' kodlu hava durumu uyarısı yayımladı.
Uyarı yapılan iller şunlar:
Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.
SICAKLIKLAR DÜŞEBİLİR
Yağışlarla birlikte rüzgarın da etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği yaşanmayacağı tahmin ediliyor.