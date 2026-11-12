Arnavutköy açıklarında denize düşen ancak hangi gemiye ait olduğu henüz belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına sürüklendi. Kıyıya vurmasıyla kapağı açılan konteynerdeki milyonlarca liraya satılan hazine değerindeki ses sistemleri, 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı.

MİLYONLUK SERVET İSTANBUL'DA SAHİLE VURDU

Sahilde yürüyüş yaparken kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahili ablukaya alarak incelemelerde bulunurken, ürünlerin yaklaşık 2 kilometrelik bir alana dağıldığı belirlendi. Milyonluk ses sistemleri ve parçalanan konteyner jandarmalar tarafından toplanarak muhafaza altına alınırken, yükün hangi gemiden düştüğünün belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

LÜKS MOTOSİKLETLER VE SIFIR IPHONE’LAR DA DENİZE SAÇILMIŞTI

Çatalca'da yaşanan bu sıra dışı olay, dünya denizlerinde daha önce meydana gelen ve günlerce konuşulan benzer kazaları yeniden gündeme getirdi. Yakın dönemde Hürmüz Boğazı’nda batan Singapur bayraklı bir yük gemisinden denize saçılan 2 bin 500’den fazla konteyner büyük yankı uyandırmıştı. Konteynerlerden sulara dökülen sıfır iPhone’lar ve Fransız parfümlerini toplayabilmek için bölgedeki yüzlerce İranlı balıkçı tekneleriyle adeta birbirleriyle yarışmıştı.

Tarihin en çok konuşulan kıyıya vurma olaylarından biri ise 2007 yılında İngiltere’nin Devon kıyılarında yaşanmıştı. Karaya oturan "MSC Napoli" adlı yük gemisinden düşen konteynerlerin sahile vurmasıyla birlikte ortaya çıkan sıfır BMW marka lüks motosikletler, şarap fıçıları ve marka kıyafetler, ülkenin dört bir yanından binlerce insanın sahile akın etmesine neden olmuştu.