İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi’nde 26 Eylül Cumartesi günü saat 00.41 sıralarında kan donduran bir cinayet yaşandı.

TEZGAHI BAŞINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Seyyar kokoreç tezgahı işleten 47 yaşındaki Bektaş Can, müşterilerine hizmet verdiği sırada kasklı ve motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Yaklaşan motosikletten peş peşe açılan ateş sonucu vücuduna kurşunlar isabet eden Bektaş Can kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar gecenin karanlığında hızla gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, talihiiz ustanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

40 KİLOMETRELİK SOLUKSUZ TAKİP

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, plakasız motosikletle kaçan şüphelileri tam 40 kilometre boyunca adım adım izledi.

Saldırganların, benzini biten motosikleti Kuzey Marmara Otoyolu Şile Ömerli mevkiinde terk ettikleri saptandı. Buradan yakındaki bir benzin istasyonuna yürüyerek başka bir araçla kaçmaya çalışan tetikçi ve motosikleti kullanan şahıs, polisin titiz operasyonuyla 24 saat geçmeden yakalandı.

ALTINDAN HARAÇ ÇETESİ VE İNTİKAM ÇIKTI

Yakalanan zanlıların sorgusu doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul'un Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yardım ve yataklık yaptığı saptanan biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ) 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Yapılan detaylı incelemelerde cinayetin, daha önce aynı kokoreççi dükkanında yaşanan haraç alma tartışması ve buna bağlı kasten yaralama olayının devamı olduğu deşifre edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli ile Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten 1 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi.