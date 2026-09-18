Olay, Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta bulunan beşer katlı iki apartmanda meydana geldi. Bina duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde binaların duvarlarında çatlaklar ve ayrılmalar tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, çevresine güvenlik şeridi çektiği iki apartmanı tedbir amacıyla mühürledi.

İNŞAAT DA ŞERİTLE ÇEVRİLDİ

Ekipler, apartmanların hemen yanında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdi. Bu nedenle inşaat alanı da tedbir amacıyla güvenlik şeridi içerisine alındı.