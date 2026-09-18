Sultangazi'de, kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı ve 10 daireli 2 bina tahliye edildi. Ekipler, çatlamaların yan tarafta bulunan inşaat çalışmalarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’taki 5'er katlı birbirine bitişik 2 apartmanda meydana geldi. Binanın kolonlarından sesler geldiğini fark eden vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi ardından binayı tahliye etti.

Olay yerine gelen ekipler, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler binaları mühürlerken, çevresine emniyet şeridi çekti.

Öte yandan çatlamaların, binaların yan tarafında bulunan ve yapımı devam eden inşaat çalışmalarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.