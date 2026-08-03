İddiaya göre turist, konakladığı otelde aldığı hizmetten memnun kalmayınca yaşadığı olumsuz deneyimi sosyal medya hesabından paylaştı. Turist, paylaşımının ardından kaldığı odada elektrik ve su hizmetinin kesildiğini öne sürerek durumu yine sosyal medya üzerinden duyurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Turistin paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı iddiaların araştırılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise müşteri memnuniyeti ve turizm sektöründeki hizmet standartlarına dikkat çekerek olayın açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Olayla ilgili otel yönetiminden henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Turistin iddiaları da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.