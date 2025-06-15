Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Lara Fabian, önceki akşam İstanbul'daki Volkswagen Arena'da unutulmayacak bir gece yaşattı. Fakat konser esnasında beklenmedik bir sağlık problemi yaşandı.

İZLEYİCİ ALKIŞLARIYLA DESTEK VERDİ

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede şarkısını söylerken aniden duran Fabian, bir anda yere oturarak dinlenmeyi tercih etti. Olayı görenlerin anlattığına göre, sanatçı bir süre oturur pozisyonda şarkı söylemeye devam etti. Salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, sanatçının profesyonel duruşu izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sanatçının tansiyonunun düştüğü ve bu yüzden kısa bir dinlenme molası verdiği aktarıldı. Sağlık durumunun ciddiyet arz etmediği, kısa sürede toparlanarak konserine devam ettiği söylendi. Lara Fabian'ın güçlü sesi ve duygusal yorumuyla büyüleyen sahne performansı, yaşanan bu kısa aksaklığa rağmen büyük beğeni topladı. Konser sonunda hayranlarına teşekkür eden sanatçı, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti söyledi.