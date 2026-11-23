Gayrimenkul piyasasındaki kira ve satış fiyatı dengesi, konut yatırımlarının geri dönüş (amortisman) sürelerini yeniden şekillendirdi.

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı rapora göre, Ekim 2022 ile Ekim 2026 arasındaki dört yıllık süreçte İstanbul'un incelenen 38 ilçesinin tamamında amortisman süreleri kısaldı.

KİRA ARTIŞLARI SATIŞ FİYATLARINI GERİDE BIRAKTI

Verilere göre İstanbul'da konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi 6 yıllık azalışla 12 yıla indi. Bu düşüşte kira fiyatlarındaki yükseliş hızının konut satış fiyatlarını aşması belirleyici oldu.

Son dört yıllık dönemde kent genelinde konut satış fiyatları yüzde 276 artarken, kiralardaki yükseliş yüzde 431 olarak kaydedildi.

Aynı süreçte ortalama konut satış fiyatı 2,1 milyon TL'den 7,7 milyon TL'ye yükseldi. Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da ortalama aylık kira bedeli ise 46 bin 788 TL seviyesinde hesaplandı.

Son bir yıllık verilere (Ekim 2025-Ekim 2026) bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Konut satış fiyatları yüzde 27,5 oranında artarken, kiralar yüzde 40,5 yükseldi. Bu bir yıllık dilimde 27 ilçede amortisman süresi kısalmaya devam etti, 9 ilçede süre sabit kaldı. Sadece Çekmeköy'de iki yıl, Silivri'de ise bir yıllık artış gözlendi.

YATIRIMIN EN HIZLI GERİ DÖNDÜĞÜ İLÇELER

Ekim 2026 verileri, ilçeler arasındaki makası da ortaya koydu. Konut yatırımının kendini en kısa sürede amorti ettiği ilçeler 10 yıl ile Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece oldu.

Bu dört ilçeyi 11 yıllık amortisman süresiyle Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu takip etti. Dört yıllık süreçte en keskin düşüş ise Bakırköy'de yaşandı; Ekim 2022'de 28 yıl olan ilçedeki geri dönüş süresi, 13 yıllık azalışla Ekim 2026'da 15 yıla geriledi.

GERİ DÖNÜŞÜN EN UZUN SÜRDÜĞÜ BÖLGE BEYKOZ OLDU

Amortisman süresinin en uzun olduğu ilçeler sıralamasında ise Beykoz ilk sırada yer aldı. Son dört yılda geri dönüş süresi 37 yıldan 26 yıla düşmesine rağmen Beykoz, İstanbul'da konut yatırımının en geç amorti edildiği ilçe olarak kayıtlara geçti.

Beykoz'un ardından yatırımın geri dönüş süresinin en uzun olduğu diğer ilçeler 21 yıl ile Beşiktaş, 19 yıl ile Kadıköy ve 18 yıl ile Sarıyer olarak sıralandı.

"KISA AMORTİSMAN SÜRESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Raporun sonuçlarını değerlendiren Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, ilçeler arasındaki farklılıklara dikkat çekerek yatırımcılara çok yönlü analiz uyarısında bulundu.

Öğüt, kısa amortisman süresinin tek başına daha iyi bir yatırım anlamına gelmediğini vurgulayarak, sağlıklı bir karar için konutun satış fiyatı, kira getirisi, geçmiş fiyat değişimi ve bölgenin yatırım potansiyelinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kira fiyatlarındaki artışın nedenlerine de değinen Öğüt, bu yükselişin arkasında yüksek enflasyon, kiralık konut arz ve talebindeki değişimler ile kira artışlarına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti. Öğüt ayrıca, yüzde 25 kira artış sınırının 2024 yılında sona ermesinin de söz konusu dönemde kira piyasasını etkileyen gelişmeler arasında yer aldığını kaydetti.