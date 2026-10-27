

İstanbul konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, gayrimenkullerin ilçe bazındaki satış süreleri netleşti.

Verilere göre İstanbul'da konutların en hızlı el değiştirdiği bölge ortalama 62 günlük satış süresiyle Sultanbeyli oldu.

Sultanbeyli’nin ardından 63 günlük ortalama satış süresiyle Sancaktepe ikinci sırada yer aldı.

SATIŞ SÜRESİ 65 İLE 67 GÜN ARASINDA DEĞİŞEN İLÇELER

Satış hızının yüksek olduğu diğer bölgelerde ise süreç 65 gün seviyesinde yoğunlaşıyor. Esenler, Çatalca ve Güngören'de konutlar ortalama 65 günde alıcı buluyor.

Bağcılar ve Avcılar'da ortalama satış süresi 66 gün olarak kayıtlara geçerken; Küçükçekmece'de bu süre 67 gün olarak ölçüldü.

68 GÜN VE ÜZERİNDE SATILAN BÖLGELER

Listenin devamında yer alan Beylikdüzü, Arnavutköy ve Esenyurt'ta konutların ortalama alıcı bulma süresi 68 gün olarak belirlendi. Maltepe ve Sultangazi'de ise satış süreleri ortalama 69 gün seviyesinde seyrediyor.

Konut satış sürecinin ortalama 70 günü bulduğu ilçeler ise şu şekilde sıralandı:

Başakşehir

Kağıthane

Pendik

Çekmeköy