İstanbul Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kaplarken, oluşan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

ALEVLER BİTİŞİK BİNAYA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevler, bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. Yangın esnasında çatıda zaman zaman korku dolu patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN ANI KAMERADA

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iki binanın çatısını sararak büyüyen alevlere dört bir yandan müdahale başlattı.

Çatıların alev alev yandığı ve patlamaların yaşandığı o dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.