Esenyurt'ta eşinden ayrı yaşayan ve çocuklarını uzun süredir göremediğini belirten bir kadın, yaşadığı binanın dördüncü katındaki terasa çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKNA ÇABALARI YETERSİZ KALDI
Olay yerine ulaşan ekipler, balkonda bekleyen kadını kararından vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen kararından dönmeyen kadın, balkon demirlerini aşarak kendini dördüncü kattan aşağı bıraktı. O anlarda çevrede büyük panik yaşandı.
HAVA YASTIĞI HAYAT KURTARDI
Kadının atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından binanın zemininde önlem amacıyla hava yastığı açıldı. Dördüncü kattan atlayan kadın, bu hava yastığının üzerine düşerek hayatta kaldı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından, yaralanan kadına sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın daha sonra ambulansa alınarak hastanede tedavi altına alındı.