Esenler Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. EKİPLER HAREKETE GEÇTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. KONTROL ALTINA ALINDI Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da hasar oluştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.