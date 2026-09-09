İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak’ta dün saat 19.00 sıralarında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Sokak üzerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatına başlanan bir binanın temel hafriyat çalışmaları yürütüldüğü sırada, hemen bitişiğinde yer alan 4 katlı binada kayma oluştu.

BİNA SAKİNLERİ FARK ETTİ, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Binadaki kaymayı ve hareketliliği fark eden daire sakinleri büyük panik yaşayarak durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ACİL TAHLİYE KARARI ALINDI

Mühendisler ve ekipler tarafından yapılan ilk teknik incelemelerin ardından can güvenliği riski sebebiyle 4 katlı binanın acilen boşaltılmasına karar verildi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi akraba ve yakınlarının yanında geçirmek zorunda kaldı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI, DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri kayma meydana gelen binanın çevresini şeritlerle kapatarak sokağı araç trafiğine engelledi. Binanın taşıyıcı sisteminde hasar olup olmadığı ve kesin durumunun yapılacak detaylı teknik incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. Öte yandan tahliye edilen bina ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.