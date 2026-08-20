Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor. Seferlerde aksama yaşanıyor.

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