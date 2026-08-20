Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor. Seferlerde aksama yaşanıyor.
AYRINTILAR GELİYOR
Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor. Seferlerde aksama yaşanıyor.
AYRINTILAR GELİYOR
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