İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi, park halindeki aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayış’ın arkadaşları otomobilin yanına geldiklerinde 45 yaşındaki Kemal Kayış’ı başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kayış’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak araç içinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Başından silahla vurulduğu tespit edilen Kayış’ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan Kayış’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.