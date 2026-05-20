İstanbul Ataşehir'de, 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü 57 yaşındaki İsmail Demir'den bir süre haber alınamadı. Demir'e ulaşamayan eşi ve otobüsün sahibi, durumu peronda bulunan diğer şoförlere bildirerek yardım istedi.
Haber üzerine park halindeki otobüsü kontrol eden diğer şoförler, İsmail Demir'i şoför koltuğunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde otobüse giren sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis ekipleri otobüs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, acı haberi alarak olay yerine gelen Demir'in eşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından İsmail Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.