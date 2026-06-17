Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. Ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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