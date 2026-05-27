Küçükçekmece ilçesinde yüksekten düşerek yaşamını yitiren Erdem Sarı’nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, 22 Mayıs gecesi saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı halde bulunan Erdem Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Sarı’nın borç meselesi nedeniyle bir dairede zorla tutulduğu iddia edildi. Çalışmalar kapsamında olay sırasında dairede bulunduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin, borç nedeniyle Sarı ile görüştüklerini, bu sırada dengesini kaybeden Sarı’nın pencereden düştüğünü öne sürdükleri belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.