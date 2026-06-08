İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi. Avrupa yönünde seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, tünel içerisindeki kaldırıma çıkarak duvara şiddetle çarptı.
Meydana gelen kaza sonucunda, otomobilin çarptığı noktada bulunan yangın söndürme ünitesi fiziki hasar gördü. Üniteden sızan suların hızla tünel zeminine ve yola aktığı gözlemlendi. Meydana gelen kaza ve su sızıntısı nedeniyle tünel trafiğinde kısa süreli aksamalar yaşanırken, ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.