İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Fatih E. yönetimindeki hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjde bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarak yola devrildi. Kazanın hemen ardından, aynı istikamette ilerlemekte olan İlyas M. idaresindeki otomobil, duramayarak yolda ters dönmüş halde duran hafif ticari araca arkadan çarptı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen ikinci çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü İlyas M. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kendisini ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerde, takla atan aracın sürücüsü Fatih E.'nin alkolsüz olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.