Küçükçekmece'de yer alan Menekşe Deresi'nde suyun renginde gözle görülür bir değişim meydana geldi. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasındaki bağlantıyı sağlayan derenin suyu kahverengi tonlarına bürünerek bulanık bir şekilde akmaya başladı.
Balıkçı teknelerinin bağlandığı barınağın da bulunduğu dere yatağında, suyun renginin değişmesinin yanı sıra kirlilik de göze çarpıyor. Derede plastik ve organik atıkların biriktiği, bazı teknelerin ise sulara gömülerek batık halde olduğu görüldü. Derenin kahverengiye dönen sularının Marmara Denizi ile buluştuğu nokta, havadan dron kamerasıyla kaydedildi.
"Akıntı Yönüne Göre Kirlilik Değişiyor"
Bölgede 6 yıldır teknesi bulunduğunu ifade eden Sercan Sezen, renk değişiminin temel nedeninin kirlilik olduğunu ve sanayi tesislerinden çıkan atık suların göle karıştığını belirtti. Rüzgar ve akıntı yönünün kirlilik üzerindeki etkisine değinen Sezen, şu ifadeleri kullandı:
"Poyraz ve karayel estiğinde akıntı denize doğru oluyor. Oradaki pislik doğal olarak bu tarafa doğru kayıyor. Rüzgar lodos olduğunda akıntı bu sefer denizden göle geldiği için burası tertemiz bir görüntü alıyor. Oradaki fabrikalar atık sularını salmazlarsa herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yazın sıcaklık arttığı zaman, haziran ve temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor."