İstanbul’da sıcak havaların etkisiyle barajlardaki su seviyeleri hızla düşüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos itibarıyla yüzde 42,43’e geriledi.

Ömerli Barajı’nda doluluk yüzde 38,75, Darlık’ta yüzde 54,07, Elmalı’da yüzde 61,1, Terkos’ta yüzde 47,25, Alibey’de yüzde 26,11, Büyükçekmece’de yüzde 43,24, Sazlıdere’de yüzde 39,14, Istrancalar’da yüzde 32,06, Kazandere’de yüzde 24,23 ve Pabuçdere’de yüzde 34,27 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl bugüne kadar toplam 408,19 milyon metreküp su alındı. Dün kente verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan İstanbul baraj ve göletlerindeki su miktarı, bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.