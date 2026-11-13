İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını iddia eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 6 mağdurdan toplam 2 milyon dolar topladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, paranın şüpheliler arasında paylaşıldığı ve kumarda harcandığı belirlendi.
MAĞDURLARI OYALAMAK İÇİN KAYBETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER
Şüphelilerin, mağdurlara paralarını kripto para borsasında kaybettiklerini söyleyerek kendilerini oyaladıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D.'nin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.